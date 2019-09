"Зинченко - проблема для "МанСити": украинцу досталось за матч в АПЛ

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил порцию критики после матча 7-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Эвертона".

"Горожане" выиграли со счетом 3:1, но игрок сборной Украины очень слабо провел поединок. За игру Саша от WhoScored получил оценку 7,4. Это шестой показатель в его команде.

Соперники нередко проскакивали Зинченко по линии, открываясь за его спиной, а также свободно располагались между ним и Ферной.

"Мы имели огромные проблемы с контролем левого фланга", - сказал после игры Пеп Гвардиола.

Неутешительный вердикт поставили нашему соотечественнику и местные фанаты

"Зинченко - большая проблема для Сити. Ничего не предлагает впереди и очень слаб в обороне", - написал один из юзеров.

Zinchenko is massive problem for City. He offers nothing going forward and has been very poor defensively! #FPL