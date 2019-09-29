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29 сентября • обновлено в 12:04
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"Зинченко - проблема для "МанСити": украинцу досталось за матч в АПЛ

2.8т Читать материал на украинском

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил порцию критики после матча 7-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Эвертона".

"Зинченко - проблема для "МанСити": украинцу досталось за матч в АПЛ

"Горожане" выиграли со счетом 3:1, но игрок сборной Украины очень слабо провел поединок. За игру Саша от WhoScored получил оценку 7,4. Это шестой показатель в его команде.

Соперники нередко проскакивали Зинченко по линии, открываясь за его спиной, а также свободно располагались между ним и Ферной.

"Мы имели огромные проблемы с контролем левого фланга", - сказал после игры Пеп Гвардиола.

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"Зинченко - большая проблема для Сити. Ничего не предлагает впереди и очень слаб в обороне", - написал один из юзеров.

Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"

Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"

Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"

Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"

Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"

Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"

Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"

Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"

Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"

Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"

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Напомним, что в предыдущих двух турах тренерский штаб "Сити" отказывался выпускать Зинченко на матчи АПЛ. Позже Гвардиола объяснил это решение.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Тег
ФК Манчестер Сити
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