"Зинченко - проблема для "МанСити": украинцу досталось за матч в АПЛ

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил порцию критики после матча 7-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Эвертона".
"Горожане" выиграли со счетом 3:1, но игрок сборной Украины очень слабо провел поединок. За игру Саша от WhoScored получил оценку 7,4. Это шестой показатель в его команде.
Соперники нередко проскакивали Зинченко по линии, открываясь за его спиной, а также свободно располагались между ним и Ферной.
"Мы имели огромные проблемы с контролем левого фланга", - сказал после игры Пеп Гвардиола.
Неутешительный вердикт поставили нашему соотечественнику и местные фанаты
"Зинченко - большая проблема для Сити. Ничего не предлагает впереди и очень слаб в обороне", - написал один из юзеров.
Zinchenko is massive problem for City. He offers nothing going forward and has been very poor defensively! #FPL— FPL Prince (@TheFPLPrince) September 28, 2019
Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"
Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"
Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"
Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"
Александр Зинченко в игре с "Эвертоном"
Напомним, что в предыдущих двух турах тренерский штаб "Сити" отказывался выпускать Зинченко на матчи АПЛ. Позже Гвардиола объяснил это решение.
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