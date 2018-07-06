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Зинченко покинет "Манчестер Сити"

2.5тЧитать новость на украинском

Полузащитник сборной Украины и английского клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко вскоре может стать игроком "Вулверхэмптона". Видимо Хосе Гвардиола не видит украинца в составе "горожан". Об этом написал в в своем Твиттере авторитетный журналист Тим Нэш.

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По его информации, руководство "волков" согласовало трансфер 21-летнего футболиста, сумма которого составит 12 млн фунтов стерлингов. В будущем она может вырасти до 16 млн из-за бонусов.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

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Тема
Трансферы
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