Зинченко отреагировал на слова о его желании получить российское гражданство

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко назвал бредом слова футбольного агента Олега Еремина, который заявил, что наш соотечественник хотел получить российский паспорт.

"Бред", – написал Зинченко под новостью об этом на Instagram-канале "Брутальный футбол".

Александр Зинченко

@brutfootball

Напомним, что до 2014 года Александр выступал за донецкий "Шахтер". Зимой 2015 года он подписал контракт с "Уфой", за которую играл до лета 2016-го, после чего перешел в "Манчестер Сити".

Отметим, что ранее слова агента подтвердил и главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев, который сказал, что Зинченко мог получить российское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еремин заявил, что после ухода из стана "горняков" украинец пытался попасть в российские топ-клубы и мог получить паспорт гражданина РФ.