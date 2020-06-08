Зинченко отреагировал на слова о его желании получить российское гражданство

Михаил Морозов Футбол 15:27, 8.06.2020

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко назвал бредом слова футбольного агента Олега Еремина, который заявил, что наш соотечественник хотел получить российский паспорт.

"Бред", – написал Зинченко под новостью об этом на Instagram-канале "Брутальный футбол".

Александр Зинченко
@brutfootball

Напомним, что до 2014 года Александр выступал за донецкий "Шахтер". Зимой 2015 года он подписал контракт с "Уфой", за которую играл до лета 2016-го, после чего перешел в "Манчестер Сити".

Отметим, что ранее слова агента подтвердил и главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев, который сказал, что Зинченко мог получить российское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еремин заявил, что после ухода из стана "горняков" украинец пытался попасть в российские топ-клубы и мог получить паспорт гражданина РФ.

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