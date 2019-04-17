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Зинченко не выручит! "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм": онлайн 1/4 финала Лиги чемпионов

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Хотя Пеп Гвардиола не устает повторять о приходе в "Манчестер Сити" не ради победы в Лиге чемпионов, именно "Сити" повсеместно считается фаворитом турнира. Но пока рискует не пройти даже 1/4 финала.

В первом противостоянии с "Тоттенхэмом" манчестерцы оказались бессильны против организованной и системной обороны лондонцев. Теперь в ответном поединке, который пройдет на стадионе "Сити оф Манчестер" 17 апреля, команде Гвардиолы придется рисковать еще больше и не пропускать. Это те самые слабые места, по которым "Тоттенхэм" любить бить во время своих контратак.

Правда, лондонцы в первом матче четвертьфинала лишились своего ключевого игрока атаки - форварда Харри Кейна. В "Ман Сити" же жалеют о травме украинца Александра Зинченко, который в этом сезоне с позиции левого защитника существенно усилил и разнообразил командные атаки.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча из Манчестера, который начнется в 22:00 по киевскому времени

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА (ОТВЕТНЫЙ МАТЧ)

Манчестер (Англия). "Сити оф Манчестер". 22:00

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Английское дерби в Лиге чемпионов в Украине можно будет посмотреть в трансляции канала "Футбол 1". Также показ матча в своем эфире организуют российские телеканалы "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персоны
Пеп ГвардиолаАлександр ЗинченкоХарри Кейн
Место
АнглияМанчестер
Теги
ФК Манчестер СитиТоттенхэм Хотспур
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