Зинченко назвали монстром: спортивные итоги 24 марта

Фанаты английского "Манчестер Сити" назвали Александра Зинченко настоящим монстром после матча сборной Украины с Португалией, а экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Петтис добыл яркую победу в кровавом бою. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 24 марта.

Кроме того, экс-соперник Владимира Кличко болгарин Кубрат Пулев выиграл важный бой в США. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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