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/Новости футбола

Зинченко назвали монстром: спортивные итоги 24 марта

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Фанаты английского "Манчестер Сити" назвали Александра Зинченко настоящим монстром после матча сборной Украины с Португалией, а экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Петтис добыл яркую победу в кровавом бою. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 24 марта.

Кроме того, экс-соперник Владимира Кличко болгарин Кубрат Пулев выиграл важный бой в США. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Персоны
Александр ЗинченкоТайсон ФьюриКубрат ПулевАлександр Шовковский
Тег
сборная Украины по футболу
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Broger Mikayla
Broger Mikayla
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