Зинченко назвал украинца, способного усилить "Манчестер Сити"

Максим Богданов Футбол 10:49, 3.05.2020 Обновлено: 11:02, 3.05.2020

Игрок английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко уверен, что его команду мог бы усилить Николай Матвиенко.

Александр Зинченко
Football.ua

"Это Матвиенко, хотя ему еще нужно работать, развиваться и прогрессировать. Конкурент на мою позицию? Да, хочу пригласить конкурента. Есть в Украине и другие талантливые ребята - Цыганков, Миколенко. Не хочу обойти кого-то вниманием. Самое главное - попасть в хорошие руки, к своему тренеру, чтобы быть в своей команде и развиваться", - заявил Зиченко в прямом эфире в Instagram УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко признался, что был поражен пустынным Манчестером на карантине.

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