Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Зинченко назвал украинца, способного усилить "Манчестер Сити"

Читать материал на украинском

Игрок английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко уверен, что его команду мог бы усилить Николай Матвиенко.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Football.ua

"Это Матвиенко, хотя ему еще нужно работать, развиваться и прогрессировать. Конкурент на мою позицию? Да, хочу пригласить конкурента. Есть в Украине и другие талантливые ребята - Цыганков, Миколенко. Не хочу обойти кого-то вниманием. Самое главное - попасть в хорошие руки, к своему тренеру, чтобы быть в своей команде и развиваться", - заявил Зиченко в прямом эфире в Instagram УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко признался, что был поражен пустынным Манчестером на карантине.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Зинченко Николай Матвиенко
Тег
ФК Манчестер Сити
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
NaVi
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.55 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Победа Evil Geniuses
1.50 Сделать ставку