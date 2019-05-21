ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Зинченко творит историю, но фаны поют Зозуле: топ-события украинцев в Европе

8.8тЧитать материал на украинском

По ходу сезона украинские легионеры не раз удивляли успехами в Европе, и пришла пора пожинать плоды. Такие как Кубок Англии и "золото" чемпионата Бельгии.

Справедливо сказать, что украинские футболисты даже превзошли ожидания - такого успеха от них не ожидали. Но Александру Зинченко удалось переписать историю "Манчестер Сити", Руслан Малиновский покорил Бельгию, а Роман Зозуля влюбил в себя половину Испании. А в Шотландии украинец даже получил золотую медаль чемпионата, ни разу не сыграв за свою команду!

Новости
"Манчестер Сити" ввел запрет для Зинченко

OBOZREVATEL рассказывает о последних самых громких событиях из жизни украинских легионеров в Европе.

Зинченко подарил фанатам автобус и фантастически закрыл сезон

Иначе как сказочным сезон для Александра Зинченко в Англии и не назовешь. Украинец добыл место в основе "Ман Сити" и выиграл три национальных трофея - чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок Лиги. Такого еще не удавалось ни одному украинцу, выступающему в зарубежном чемпионате.

Александр Зинченко (справа) и Кевин Де Брюйне с Кубком Англии

Александр Зинченко (справа) и Кевин Де Брюйне с Кубком Англии

И хотя сам Александр провел финал Кубка Англии (против "Уотфорда") довольно блекло, "Ман Сити" разгромно выиграл (6:0), а украинец начал одну из голевых атак. Выиграв Кубок Англии, "Ман Сити":

  • стал первым английским клубом, выигравших три национальных трофея за один сезон

  • завоевал уже 6-й Кубок Англии

  • впервые за 116 лет оформил победу в 6 (и более) мячей

  • стал первым английским клубом, кто выиграл 50 матчей за сезон во всех турнирах

Фанаты "Горожан" уже не первый месяц в восторге от игры Зинченко и только украинца видят основным левым фулбеком команды. Перед финалом КА Александр вместе с другими футболистами "Сити" оригинально сделали приятный сюрприз команде - каждый из футболистов заказал для болельщиков автобус из Манчестера в Лондон и назад. Таким образом фаны смогли бесплатно и без проблем съездить на финал, часть из которых проехалась "у Зинченко".

В каждом автобусе болельщиков также ждал автограф одного из игроков "Ман Сити"

В каждом автобусе болельщиков также ждал автограф одного из игроков "Ман Сити"

twitter.com

Малиновский получил кубок под дождем воды и пива

Бельгийский "Генк", где играет Руслан Малиновский, наконец-то оформил долгожданное чемпионство. После заключительного матча чемпионата "Генк" получил трофей и отпраздновал победу прямо на поле, несмотря на дождливую погоду. Ну и дождь из пива Жупиле (торговая марка - главный спонсор лиги), само собой, был обеспечен.

Руслан Малиновский стал одним из творцов этого успеха, проведя в чемпионате 37 игр, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач (больше всего ассистов в команде). Это не оставило украинца без индивидуальных наград, одной из которых стало звание "Лучший игрок "Генка" в сезоне". А до этого Малиновскому не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать лучшим игроком всего чемпионата (в опросе на этот приз украинец занял второе место).

Только начал тренироваться с новой командой, а уже получил чемпионскую медаль

Интересная ситуация сложилась у хавбека Марьяна Шведа, который зимой перешел из львовских "Карпат" в шотландский "Селтик". Швед ни разу не сыграл за "кельтов" в этом сезоне и только недавно присоединился к команде, но сразу получил золотую медаль чемпионата Шотландии.

Марьян Швед (справа) на награждении "Селтика"

Марьян Швед (справа) на награждении "Селтика"

instagram.com

Дело в том, что формально Марьян стал игроком "Селтика" еще в январе, но вторую половину сезона доигрывал в "Карпатах" уже на условиях аренды. Тем не менее, шотландская лига подготовила чемпионские медали для всех полноправных игроков "Селтика", и Швед получил ее на награждении команды. Хоть до этого ни разу не сыграл за "кельтов", а тренируется в новом клубе всего пару дней.

Зозуля перешел на новый уровень - в его честь уже поют песни

Роман Зозуля в этом сезоне прошел настоящее возрождение - от "почти ветерана", который пережил неприятный скандал с болельщиками, до любимца публики одной из главных команд Сегунды.

Хотя "Альбасете" так и не вышел напрямую в Примеру (в прошедшем уик-энде команда украинца уступила в решающем матче "Гранаде" (0:1) и теперь будет бороться за путевку в переходном плей-офф), Зозуля стал топом команды этого сезона. Клуб организовывает встречи болельщиков с украинцем, Романа защищают в скандалах с судьями и обвинениями в нацизме, его овациями провожают с поля.

Теперь все это вылилось в новый "саппорт" - ультрас "заряжают" песни про футболиста даже на тренировках команды.

В нынешнем сезоне Зозуля забил в Сегунде уже 10 мячей, что является вторым показателем в команде (лучший бомбардир - конголезец Бела, 11 голов).

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Темы
Чемпионат Англиичемпионат БельгииЧемпионат Испаниичемпионат Шотландииукраинцы за границей
Персоны
Александр ЗинченкоРуслан МалиновскийМарьян ШведРоман Зозуля
Теги
рекордФК Манчестер СитиФК ГенкСелтикФК КарпатыФК Гранада
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения