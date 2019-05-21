Зинченко творит историю, но фаны поют Зозуле: топ-события украинцев в Европе

По ходу сезона украинские легионеры не раз удивляли успехами в Европе, и пришла пора пожинать плоды. Такие как Кубок Англии и "золото" чемпионата Бельгии.

Справедливо сказать, что украинские футболисты даже превзошли ожидания - такого успеха от них не ожидали. Но Александру Зинченко удалось переписать историю "Манчестер Сити", Руслан Малиновский покорил Бельгию, а Роман Зозуля влюбил в себя половину Испании. А в Шотландии украинец даже получил золотую медаль чемпионата, ни разу не сыграв за свою команду!

OBOZREVATEL рассказывает о последних самых громких событиях из жизни украинских легионеров в Европе.

Зинченко подарил фанатам автобус и фантастически закрыл сезон

Иначе как сказочным сезон для Александра Зинченко в Англии и не назовешь. Украинец добыл место в основе "Ман Сити" и выиграл три национальных трофея - чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок Лиги. Такого еще не удавалось ни одному украинцу, выступающему в зарубежном чемпионате.

Александр Зинченко (справа) и Кевин Де Брюйне с Кубком Англии

И хотя сам Александр провел финал Кубка Англии (против "Уотфорда") довольно блекло, "Ман Сити" разгромно выиграл (6:0), а украинец начал одну из голевых атак. Выиграв Кубок Англии, "Ман Сити":

стал первым английским клубом, выигравших три национальных трофея за один сезон

завоевал уже 6-й Кубок Англии

впервые за 116 лет оформил победу в 6 (и более) мячей

стал первым английским клубом, кто выиграл 50 матчей за сезон во всех турнирах

Фанаты "Горожан" уже не первый месяц в восторге от игры Зинченко и только украинца видят основным левым фулбеком команды. Перед финалом КА Александр вместе с другими футболистами "Сити" оригинально сделали приятный сюрприз команде - каждый из футболистов заказал для болельщиков автобус из Манчестера в Лондон и назад. Таким образом фаны смогли бесплатно и без проблем съездить на финал, часть из которых проехалась "у Зинченко".

В каждом автобусе болельщиков также ждал автограф одного из игроков "Ман Сити" twitter.com

Малиновский получил кубок под дождем воды и пива

Бельгийский "Генк", где играет Руслан Малиновский, наконец-то оформил долгожданное чемпионство. После заключительного матча чемпионата "Генк" получил трофей и отпраздновал победу прямо на поле, несмотря на дождливую погоду. Ну и дождь из пива Жупиле (торговая марка - главный спонсор лиги), само собой, был обеспечен.

Руслан Малиновский стал одним из творцов этого успеха, проведя в чемпионате 37 игр, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач (больше всего ассистов в команде). Это не оставило украинца без индивидуальных наград, одной из которых стало звание "Лучший игрок "Генка" в сезоне". А до этого Малиновскому не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать лучшим игроком всего чемпионата (в опросе на этот приз украинец занял второе место).

Только начал тренироваться с новой командой, а уже получил чемпионскую медаль

Интересная ситуация сложилась у хавбека Марьяна Шведа, который зимой перешел из львовских "Карпат" в шотландский "Селтик". Швед ни разу не сыграл за "кельтов" в этом сезоне и только недавно присоединился к команде, но сразу получил золотую медаль чемпионата Шотландии.

Марьян Швед (справа) на награждении "Селтика" instagram.com

Дело в том, что формально Марьян стал игроком "Селтика" еще в январе, но вторую половину сезона доигрывал в "Карпатах" уже на условиях аренды. Тем не менее, шотландская лига подготовила чемпионские медали для всех полноправных игроков "Селтика", и Швед получил ее на награждении команды. Хоть до этого ни разу не сыграл за "кельтов", а тренируется в новом клубе всего пару дней.

Зозуля перешел на новый уровень - в его честь уже поют песни

Роман Зозуля в этом сезоне прошел настоящее возрождение - от "почти ветерана", который пережил неприятный скандал с болельщиками, до любимца публики одной из главных команд Сегунды.

Хотя "Альбасете" так и не вышел напрямую в Примеру (в прошедшем уик-энде команда украинца уступила в решающем матче "Гранаде" (0:1) и теперь будет бороться за путевку в переходном плей-офф), Зозуля стал топом команды этого сезона. Клуб организовывает встречи болельщиков с украинцем, Романа защищают в скандалах с судьями и обвинениями в нацизме, его овациями провожают с поля.

Теперь все это вылилось в новый "саппорт" - ультрас "заряжают" песни про футболиста даже на тренировках команды.

🎥 |... solo siente lo que significa la Locura por el Alba.



¡Gracias, afición! 🙌🏻🙌🏻



“Ser del Albacete es un honor, de corazón, son muchos años los que contigo yo estoy...



¡Vamos, Campeón!”#LunesEterno pic.twitter.com/09Lv47XRdT — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) May 18, 2019

В нынешнем сезоне Зозуля забил в Сегунде уже 10 мячей, что является вторым показателем в команде (лучший бомбардир - конголезец Бела, 11 голов).

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