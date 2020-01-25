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25 января • обновлено в 17:33
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Зинченко побили в "коридоре позора" - видеофакт

3.4т
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Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко подвергся экзекуции во время тренировки своей команды.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Защитник сборной Украины не справился с одним из упражнений, за что сразу был наказан. Игроки команды выстроились в своеобразный "коридор позора", через который прошли провинившиеся одноклубники, в том числе и украинец. Каждый член "Манчестер Сити" отвесил Александру по подзатыльнику.

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Энергии" Олег Федорчук уверен, что у игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко в ближайшее время возникнут большие проблемы с попаданием в состав английской команды.

Напомним, что 4 января Зинченко вышел в стартовом составе на матч 1/32 финала Кубка Англии и 19-й минуте открыл счет в поединке против "Порт Вейла", забив великолепный гол.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Место
Англия
Тег
ФК Манчестер Сити
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
вот хоть бы слова, падлы, сказали о Триумфе России на ЧЕ по фигурному катанию!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Понтелеймон Кулиш, Ну что ты))) Эта тема запретна на окраине)))
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