Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко подвергся экзекуции во время тренировки своей команды.

Александр Зинченко

Защитник сборной Украины не справился с одним из упражнений, за что сразу был наказан. Игроки команды выстроились в своеобразный "коридор позора", через который прошли провинившиеся одноклубники, в том числе и украинец. Каждый член "Манчестер Сити" отвесил Александру по подзатыльнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Энергии" Олег Федорчук уверен, что у игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко в ближайшее время возникнут большие проблемы с попаданием в состав английской команды.

Напомним, что 4 января Зинченко вышел в стартовом составе на матч 1/32 финала Кубка Англии и 19-й минуте открыл счет в поединке против "Порт Вейла", забив великолепный гол.

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