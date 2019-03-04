Зинченко интригует, Кравец обвиняет: топ-событий украинцев в Европе

Начало весны стало благоприятным для украинских футболистов в чемпионатах других стран. Два Суперкубка, голы и признание в топ-лиге — отличный урожай в первых числах марта.
Пока Руслан Малиновский притих в Бельгии, а Роман Зозуля пропускал свой матч в Испании из-за дисквалификации, на сцену вышли другие. Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец потихоньку становится одним из лучших в Турции, а двое украинцев параллельно взяли Суперкубки. Кто и как ловил свою славу, в традиционной рубрике рассказывает OBOZREVATEL.
Зинченко становится лучшим, но собирается уходить?
После выигранного финала Кубка Лиги против "Челси" на Александра Зинченко просто "свалилась" куча позитива. Игрока признали одним из лучших в финале Кубка, а потом вручили звание "Игрок матча" в поединке с "Вест Хэмом" в АПЛ. Ко всему прочему едва ли не каждую пресс-конференцию украинца расхваливает Хосеп Гвардиола. Александр буквально "купается" в лучах славы.
Александр Зинченко
Последние заслуги Зинченко не могли пройти мимо номинации "Лучший игрок месяца". Украинец сразу попал в тройку призеров вместе с Серхио Агуэро и Рахимом Стерлингом, и сейчас уверенно опережает обоих, имея 57 процентов голосов (из 14 812 проголосовавших). Если Александр выиграет, это будет дебютное и совершенно новое его достижение в Англии. А в целом украинцы в Премьер-лиге становились "игроком месяца" в своих командах еще со времен Андрея Шевченко.
Весьма интересно, что с такой волной славы сразу появились разговоры о возможном уходе Зинченко ближайшим летом. Якобы он благодаря своему прогрессу уже заинтересовал несколько топ-клубов, а Гвардиола признался, что уже рассматривает пару кандидатур на позицию левого защитника. Но футболист пока не дает намека на какие-либо предположения, ведь ситуация может быть продиктована лишь желанием агентов на волне успехов Александра попытать либо выбить для него новый контракт у "Ман Сити", либо устроить его большой трансфер. Но в итоге здесь все зависит от Гвардиолы и самого Зинченко, которые, похоже, не особо хотят расставаться друг с другом и готовы продолжать сотрудничество.
В последнем туре после победы над "Борнмутом" (1:0) "Манчестер Сити" стал лидером АПЛ, теперь опережая "Ливерпуль" на 1 балл. Если "горожане" выиграют чемпионат, Зинченко второй сезон кряду сможет стать чемпионом Англии.
Кравец забил и обвинил арбитров в краже
Огненным вышел уикэнд в Турции у нападающего "Кайсериспора" Артема Кравца. Он отлично "пошумел" в матче с "Бешикташем", забил один из голов своей команды, но "Кайсери" в интригующей концовке таки потеряли победу (итог — 2:2).
Кравец все больше набирает обороты в 2019-м, становясь настоящей ударной силой "Кайсериспора", в 7-ми матчах этого года забив уже трижды. "Кайсери" же уверенно рвется в зону Лиги Европы (3-4 место в чемпионате), и мог бы сейчас быть еще ближе, победи "Бешикташ".
По словам Кравца, победа была упущена очень обидно, и "красно-желтые" заслуживали 3 очка, но один из голов (который мог стать победным) рефери украли. "Кайсериспор" забил после подачи стандарта, но судья с просмотром VAR отменил взятие ворот.
Милевский начинает сезон завоеванием Суперкубка Беларуси
Опальный Артем Милевский хоть и выпал из топового футбола, но умение брать трофеи не теряет — на днях украинец "поставил на полку" Суперкубок Беларуси-2019.
Артем Милевский (№10) с Суперкубком Беларуси
facebook.com/dynamobrest
Вернувшись в "Динамо" Брест зимой после скандала и небольшой паузы, Миля снова обосновался в Бресте и вышел в основе на Суперкубок Беларуси против БАТЭ (сезон в Беларуси проходит по системе "осень-весна"). Артем хоть и не забил, но провел на поле весь матч и постоянно создавал давление на защиту соперника. В итоге "Динамо" выиграло 3:1, завоевав второй Суперкубок подряд. А для Милевского это стал уже 13-й трофей в карьере (ранее он был чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а также по разу брал Кубок и Суперкубок Беларуси).
Также в игре за "Динамо" приняли участие еще два украинца — хавбек Александр Нойок и форвард Алексей Хобленко. Нойок вышел на поле с первой минуты и поспособствовал третьему голу "динамовцев", сделав подачу со штрафного. Хобленко же вышел на замену только на 81-й минуте.
Григорчук вернулся и взял Суперкубок Казахстана
Еще один Суперкубок в "копилку" украинцев в этом сезоне принес тренер Роман Григорчук, который играет в казахстанской "Астане". В матче-открытии сезона команда Григорчука обыграла "Кайрат" — 2:0.
Роман Григорчук
fcastana.kz
Интересно, что это был первый официальный матч Григорчука у руля "Астаны" за последние полгода. Роман Иосифович еще летом 2018-го уехал из Казахстана, оставив управление командой на свой тренерский штаб. И хотя местные СМИ уже окончательно распрощались с украинцем, в итоге это не стало увольнением — руководство "Астаны" предоставило Григорчуку своеобразный отпуск и ждало его более полугода. И теперь тренер снова у руля команды, полноценно начиная новый сезон.
Причины же такой необычной длительной отлучки Григорчука так и остались неизвестными. Сам тренер при любой возможности "закрывает" тему, но на протяжении этого времени многое сходилось к версии с семейными проблемами.
Голодюк начинает счет голам отличным ударом со штрафного
В январе многолетний лидер "Карпат" Олег Голодюк перебрался в Венгрию, став игроком последней команды чемпионата "Халадаш". 31-летний полузащитник уже успел получить место в основе, а в последней игре, против "Гонведа", открыл счет и голам в новой команде. Украинец отличился в своем фирменном стиле — красивым ударом со штрафного.
"Халадаш" идет на последнем месте в чемпионате Венгрии, отставая от спасительной, 10-й позиции, на 11 очков. До конца сезона у "Халадаша" остается 10 туров, чтобы спастись от вылета.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.