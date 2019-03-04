Зинченко интригует, Кравец обвиняет: топ-событий украинцев в Европе

Начало весны стало благоприятным для украинских футболистов в чемпионатах других стран. Два Суперкубка, голы и признание в топ-лиге — отличный урожай в первых числах марта.

Пока Руслан Малиновский притих в Бельгии, а Роман Зозуля пропускал свой матч в Испании из-за дисквалификации, на сцену вышли другие. Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец потихоньку становится одним из лучших в Турции, а двое украинцев параллельно взяли Суперкубки. Кто и как ловил свою славу, в традиционной рубрике рассказывает OBOZREVATEL.

Новости Зинченко стал лучшим игроком матча АЛП

Зинченко становится лучшим, но собирается уходить?

После выигранного финала Кубка Лиги против "Челси" на Александра Зинченко просто "свалилась" куча позитива. Игрока признали одним из лучших в финале Кубка, а потом вручили звание "Игрок матча" в поединке с "Вест Хэмом" в АПЛ. Ко всему прочему едва ли не каждую пресс-конференцию украинца расхваливает Хосеп Гвардиола. Александр буквально "купается" в лучах славы.

Александр Зинченко

Последние заслуги Зинченко не могли пройти мимо номинации "Лучший игрок месяца". Украинец сразу попал в тройку призеров вместе с Серхио Агуэро и Рахимом Стерлингом, и сейчас уверенно опережает обоих, имея 57 процентов голосов (из 14 812 проголосовавших). Если Александр выиграет, это будет дебютное и совершенно новое его достижение в Англии. А в целом украинцы в Премьер-лиге становились "игроком месяца" в своих командах еще со времен Андрея Шевченко.

Весьма интересно, что с такой волной славы сразу появились разговоры о возможном уходе Зинченко ближайшим летом. Якобы он благодаря своему прогрессу уже заинтересовал несколько топ-клубов, а Гвардиола признался, что уже рассматривает пару кандидатур на позицию левого защитника. Но футболист пока не дает намека на какие-либо предположения, ведь ситуация может быть продиктована лишь желанием агентов на волне успехов Александра попытать либо выбить для него новый контракт у "Ман Сити", либо устроить его большой трансфер. Но в итоге здесь все зависит от Гвардиолы и самого Зинченко, которые, похоже, не особо хотят расставаться друг с другом и готовы продолжать сотрудничество.

В последнем туре после победы над "Борнмутом" (1:0) "Манчестер Сити" стал лидером АПЛ, теперь опережая "Ливерпуль" на 1 балл. Если "горожане" выиграют чемпионат, Зинченко второй сезон кряду сможет стать чемпионом Англии.

Кравец забил и обвинил арбитров в краже

Огненным вышел уикэнд в Турции у нападающего "Кайсериспора" Артема Кравца. Он отлично "пошумел" в матче с "Бешикташем", забил один из голов своей команды, но "Кайсери" в интригующей концовке таки потеряли победу (итог — 2:2).

Кравец все больше набирает обороты в 2019-м, становясь настоящей ударной силой "Кайсериспора", в 7-ми матчах этого года забив уже трижды. "Кайсери" же уверенно рвется в зону Лиги Европы (3-4 место в чемпионате), и мог бы сейчас быть еще ближе, победи "Бешикташ".

По словам Кравца, победа была упущена очень обидно, и "красно-желтые" заслуживали 3 очка, но один из голов (который мог стать победным) рефери украли. "Кайсериспор" забил после подачи стандарта, но судья с просмотром VAR отменил взятие ворот.

Милевский начинает сезон завоеванием Суперкубка Беларуси

Опальный Артем Милевский хоть и выпал из топового футбола, но умение брать трофеи не теряет — на днях украинец "поставил на полку" Суперкубок Беларуси-2019.

Артем Милевский (№10) с Суперкубком Беларуси facebook.com/dynamobrest

Вернувшись в "Динамо" Брест зимой после скандала и небольшой паузы, Миля снова обосновался в Бресте и вышел в основе на Суперкубок Беларуси против БАТЭ (сезон в Беларуси проходит по системе "осень-весна"). Артем хоть и не забил, но провел на поле весь матч и постоянно создавал давление на защиту соперника. В итоге "Динамо" выиграло 3:1, завоевав второй Суперкубок подряд. А для Милевского это стал уже 13-й трофей в карьере (ранее он был чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а также по разу брал Кубок и Суперкубок Беларуси).

Также в игре за "Динамо" приняли участие еще два украинца — хавбек Александр Нойок и форвард Алексей Хобленко. Нойок вышел на поле с первой минуты и поспособствовал третьему голу "динамовцев", сделав подачу со штрафного. Хобленко же вышел на замену только на 81-й минуте.

Григорчук вернулся и взял Суперкубок Казахстана

Еще один Суперкубок в "копилку" украинцев в этом сезоне принес тренер Роман Григорчук, который играет в казахстанской "Астане". В матче-открытии сезона команда Григорчука обыграла "Кайрат" — 2:0.

Роман Григорчук fcastana.kz

Интересно, что это был первый официальный матч Григорчука у руля "Астаны" за последние полгода. Роман Иосифович еще летом 2018-го уехал из Казахстана, оставив управление командой на свой тренерский штаб. И хотя местные СМИ уже окончательно распрощались с украинцем, в итоге это не стало увольнением — руководство "Астаны" предоставило Григорчуку своеобразный отпуск и ждало его более полугода. И теперь тренер снова у руля команды, полноценно начиная новый сезон.

Причины же такой необычной длительной отлучки Григорчука так и остались неизвестными. Сам тренер при любой возможности "закрывает" тему, но на протяжении этого времени многое сходилось к версии с семейными проблемами.

Голодюк начинает счет голам отличным ударом со штрафного

В январе многолетний лидер "Карпат" Олег Голодюк перебрался в Венгрию, став игроком последней команды чемпионата "Халадаш". 31-летний полузащитник уже успел получить место в основе, а в последней игре, против "Гонведа", открыл счет и голам в новой команде. Украинец отличился в своем фирменном стиле — красивым ударом со штрафного.

"Халадаш" идет на последнем месте в чемпионате Венгрии, отставая от спасительной, 10-й позиции, на 11 очков. До конца сезона у "Халадаша" остается 10 туров, чтобы спастись от вылета.

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