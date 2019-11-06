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6 ноября • обновлено в 19:33
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Зинченко и Ордец оценили решение Ракицкого по сборной Украины

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Украинские футболисты Александр Зинченко и Иван Ордец одинакого отреагировали на решение Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.

И игрок московского "Динамо" и английского "Манчестер Сити" написали в комментариях под постом Ракицкого: "Легенда".

Зинченко и Ордец оценили решение Ракицкого по сборной Украины

Ракицкий свой первый матч за национальную команду (против Англии - 1:0) провел 10 октября 2009 года. Всего в его активе 54 поединка, в которых он забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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Последний раз Ракицкий вызывался в сборную 16 октября 2018-го на игру против Чехии (1:0).

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Ярослав Ракицкий Иван Ордец Александр Зинченко
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