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7 июня • обновлено в 12:52
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Зинченко хотел получить российский паспорт - агент

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Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, в свое время пытался перейти в российские топ-клубы, такие как "Зенит" и "Спартак".

По словам футбольного агента Олег Еремина, украинец был также заинтересован в получении российского паспорта.

Александра Зинченко

Александра Зинченко

"У Саши есть агент — мой друг Анатолий Патук. Он пытался предлагать Зинченко в "Спартак", в московское "Динамо", в "Зенит", "Рубин". Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Насколько я знаю, такое намерение было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение в сборную Украины. И все вопросы отпали", – цитирует Еремина sport24.

Эту информацию подтверждает и главный тренер "Уфы" , за которую выступал Зинченко. Вадим Евсеев заявил, что наш соотечественник мог получить российское гражданство.

Зинченко перешел в "Уфу" из "Шахтера" в начале 2015 года. Летом 2016-го уфимцы продали 23-летнего футболиста в "Манчестер Сити" за 2 миллиона евро. В настоящее время Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Зинченко
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