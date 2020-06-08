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8 июня • обновлено в 20:51
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Зинченко готовят перемены в "Манчестер Сити"

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Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассматривает возможность изменить позицию на поле украинского легионера Александра Зинченко.

Испанский специалист заинтересован в трансфере левого защитника "Лестера" Бена Чилвелла, сообщает The Telegraph. Для этого Гвардиола готов избавить Зинченко от игры в обороне и перевести украинского футболиста в центр поля, где он выступает в национальной команде.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

При этом французский защитник "Сити" Бенджамин Менди не входит в планы испанского тренера из-за подверженности травмам. Главным конкурентом "горожан" в споре за Чилвелла называется лондонский "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из футбольных агентов рассказал о том, что Александр Зинченко мог получить российский паспорт во время выступлений за "Уфу".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Зинченко
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Манчестер Сити
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