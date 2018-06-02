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Владимир Спиваковский
Владимир Спиваковский
Президент Международной корпорации "Гранд"Все статьи автора

Зидану предложили самую большую в мире зарплату

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Сборная Катара - чемпион мира по футболу! В 2022 году.

Именно такую задачу поставили Зидану, пригласив его тренировать сборную этой страны. После увольнения из Реала.

И предложив самую большую в мире зарплату - $50 млн в год. Это пока Моуриньо и Гвардеола получают по 20-30 и просят 40.

Зидан родился в Марселе в алжирской семье. Поэтому поднять футбол в ментально близкой ему стране на новую уникальную высоту - для него вызов и честь. Тем более, что человек он моральный, умный, с сильным характером, прекрасным опытом Побед и здоровыми амбициями.

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А в Катаре, я видел, уже заканчивают строительство новых красивейших стадионов, каждый стоимостью под миллиард долларов. И хотя там сильно жарко, это не мешает Катару выбирать новые для себя приоритеты и стремительно развиваться. Чтобы, как они говорят, не только нефтью и газом...

Тут такое дело. Футбольный гипер-бизнес уже освоил рынок Америки, рынок Китая. Пришла пора Катара и арабских стран.

Пожелаем же и футболу и Зидану удачи и везения.

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Автор
Владимир СпиваковскийВладимир Спиваковский
Тема
Лига чемпионов
Персона
Зинедин Зидан
Место
Катар
Источник
Источник:Facebook Владимира Спиваковского
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