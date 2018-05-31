Зидану поступило необычное карьерное предложение

Знаменитый французский тренер Зинедин Зидан, покинувший мадридский "Реал", получил необычное предложение от клуба Лиги 1 "Амьен". Клуб, занявший 13 место в чемпионате Франции, хотел бы видеть 45-летнего Зидана в роли игрока.

"Амьен" разместил предложение к Зидану на своей официальной странице в социальной сети. "Зинедин, если вы хотите возобновить карьеру игрока, мы ждем с нетерпением", говорится в сообщении.

Zinedine, si tu veux reprendre du service en tant que joueur, nous sommes chauds ! pic.twitter.com/z4lUoQQzUX — Amiens SC (@AmiensSC) 31 мая 2018 г.

Напомним, что 31 мая Зидан на специальной пресс-конференции объявил о том, что покидает мадридский "Реал".

В свою очередь президент победителя Лиги чемпионов Флорентино Перес признался, что такой шаг со стороны тренерастал для него полной неожиданностью.