Зидана могут уволить из "Реала" после поражения от "Шахтера" – СМИ

Будущее главного тренера "Реала" Зинедина Зидана находится под серьезным вопросом после поражения в матче с "Шахтером" (0:2) в пятом туре Лиги чемпионов.

Как сообщает издание Sport.es, несмотря на то, что французский специалист не думает об отставке, руководство мадридцев сомневается в том, что у него получится достичь успеха с этой командой. Верхушка "Реала" понимает далеко не все тренерские решения Зидана и недовольна тем, что Зинедин не может заставить футболистов собраться в самый нужный момент.

В последних трех матчах испанского чемпионата "сливочные" набрали всего одно очко, а в группе Лиги чемпионов идут на третьем месте, рискуя остаться без плей-офф турнира. Главным кандидатом на пост наставника "Реала" в случае увольнения Зидана источник называет Маурисио Почеттино, который в ноябре 2019 года покинул "Тоттенхэм" из-за неудовлетворительных результатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский клуб установил личный антирекорд в Лиге чемпионов после поражения от "Шахтера".