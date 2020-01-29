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29 января • обновлено в 11:43
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Зидан высказался об аренде Лунина

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Главный тренер мадридского "Реала", которому принадлежит украинец Андрей Лунин, Зинедин Зидан заявил, что следит за выступлениями игроков "сливочных", которые находятся в аренде.

“Я слежу за всеми футболистами, которые находятся в аренде. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они получали как можно больше игровых минут: Вальехо, Лунин, Себальос, Эдегор. Нам важно знать, как идут их дела", – заявил Зидан в интервью Marca.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан

XSport

Напомним, что с начала второй половины сезона Андрей Лунин выступает за "Овьедо" в испанской Сегунде. Он провел за астурийскую команду три матча, в которых пропустил четыре гола.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский голкипер доволен переходом в "Овьедо", поскольку получает в клубе постоянную игровую практику.

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Персоны
Зинедин Зидан Андрей Лунин
Теги
Реал Мадрид Реал Овьедо
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