Зидан выдвинул требование "Реалу"

Французский футболист Зинедин Зидан, который накануне вновь занял пост тренера мадридского "Реала", выступил против продажи бразильского защитника Марсело.

Зидан в "Реале"

Зидан рассчитывает на бразильца. Его сохранение в составе "сливочных" стало одним из требований француза к президенту мадридцев Флорентино Пересу. По информации A Bola Brasil, 30-летний защитник сам доволен возвращением Зинедина Зидана и больше не хочет уходить из королевского клуба.

Утверждается, что на этой неделе Зидан планирует лично пообщаться с игроком сборной Бразилии на эту тему.

Ранее сообщалось, что Марсело согласован предварительный контракт с "Ювентусом". Футболист потерял место в стартовом составе при Сантьяго Солари, уступив его Серхио Регилону.

Зинедин возглавлял мадридский "Реал" с 2016 по 2018 года. За три сезона он трижды привел "галактикос" к победе в Лиге чемпионов, завоевал "золото" чемпионата Испании, по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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