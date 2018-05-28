Зидан восхитился украинцами: спортивные итоги 27 мая

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан пришел в восторг от Украины и ее жителей после победы в финале Лиги чемпионов, а в УЕФА похвалили Киев за организацию решающего матча турнира. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 27 мая.

Кроме того, украинская теннисистка совершила громкую сенсацию на Roland Garros. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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