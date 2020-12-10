Зидан уходит из "Реала" – СМИ

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил президенту испанского клуба Флорентино Пересу, что по окончанию сезона-2020/21 покинет команду по собственному желанию.

Как сообщает Diario Gol, причиной такого решения 48-летнего французского специалиста стало недовольство трансферной компанией. По версии СМИ, Перес обещал Зидану купить Поля Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавингу, но не сдержал слово.

Журналисты предполагают, что ЗиЗу после ухода из "Реала" может сменить Дешама в сборной Франции. Среди других вариантов якобы рассматриваются тренерские должности в "Ювентусе" и ПСЖ.

Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов "Реал" сенсационно проиграл "Шахтеру". Встреча в Испании завершилась со счетом 2:3, при том, что до перерыва "сливочные" "горели" 0:3.