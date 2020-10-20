Зидан сказал, что сделает в матче с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, накануне матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера", признался, что постарается в игре с "горняками" изменить динамику своей команды.

Француз пообещал сражаться, чтобы сделать все правильно и его командой гордились.

"Иногда может быть сложно, как в матче с "Кадисом", который мы проиграли 0:1. Критика делает нас только сильнее. Ее всегда много после таких матчей, как с "Кадисом". Мы можем лишь приступить к работе. Ответственность на мне. В матче с "Шахтером" мы постараемся изменить динамику, а критика будет всегда. Мы провели плохой матч, встреча с "Шахтером" может исправить ситуацию. Мы должны быть вместе и сражаться", – цитирует Зидана клубная пресс-служба.

Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" состоится 21 октября. Уже был опубликован список телеканалов, который покажет игру. Кроме того, букмекеры назвали победителя противостояния.