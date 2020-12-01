Зидан прокомментировал поражение от "Шахтера" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, комментируя поражение от "Шахтера" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, отказался обсуждать свою отставку

В тоже время француз признался, что в команде наступили тяжелые времена.

"Я не думаю об отставке. У нас тяжелые времена. Плохой отрезок с точки зрения результатов. Это реальность, но нужно идти дальше. Мы знали, что сегодня нас ждет финал, и мы готовились к нему хорошо. Первый тайм был отличным, мы заслуживали гола, но не смогли забить. Остался один матч, и в нем нужно выигрывать. У меня есть силы, и я отдам все, как всегда, как и все игроки. В прошлом туре Ла Лиги мы действительно не заслуживали победы, но не сегодня. Нужно поднять голову и подумать о следующей игре. У нас просто нет другого выбора", – цитирует ЗиЗу Marca

Зидан считает, что к поражению привело много моментов.

"Мы высоко прессинговали, подбирали много мячей, создавали моменты. Единственное, что мы не смогли забить первыми, что упростило бы игру. Нам нужно справиться с этой ситуацией. Мы продолжим усердно трудиться и верить в то, что мы делаем. Это сложный момент, но нам нужно показать свой характер и гордость. Сегодня мы не заслуживали поражения, это очень обидно. Нам придется выиграть последний матч, потому что сегодня не удалось. Мы будем верить и будем бороться", – отметил Зидан.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021 смог дважды обыграть "Реал". Игра 1-го тура завершилась со счетом 3:2, а 5-го – 2:0.