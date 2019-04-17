Зидан принял решение по судьбе голкипера сборной Украины в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан принял решение вернуть из аренды в "Леганесе" вратаря сборной Украины Андрея Лунина, и сделать его вторым голкипером в мадридской команде.

Андрей Лунин (справа)

По информации Don Balon, француз хочет вновь видеть в основном составе Кейлора Наваса из-за низкой самоотдачи нынешнего первого номера Тибо Куртуа в матчах за мадридцев.

С просьбой вернуть украинца в команду Зидан обратился к президенту клуба Флорентину Пересу и тот поддержал мнение ЗиЗу.

Журналисты уверены, что в следующем сезоне Навас будет основным голкипером "Реала" в матчах Примеры и Лиги чемпионов, а украинец будет играть в матчах Кубка Испании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20-летний Лунин, потрясающе отразил штрафной удар Лемара в матче с "Атлетико" (0:1). Этот сейв возглавил возглавил топ-5 вратарских сейвов чемпионата Испании по футболу по итогам марта.

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