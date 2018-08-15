Зидан принял неожиданное решение о новой работе

Бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет возглавить "Манчестер Юнайтед" и сменить на посту главного тренера Жозе Моуриньо. Такая сенсационная новость взорвала мировое информационное пространство.

После неожиданного ухода француза из "королевского клуба" было очень много разговоров и предположений, чем дальше он будет заниматься. В прессе появлялись версии о том, что вот-вот Зидан возглавит сборные Франции, Катара, клубы "ПСЖ", "Челси".

Все эти предположения оказались лишь слухами. Авторитетное в мире спорта издание L'Equipe утверждает, что Зидан твердо намерен перебраться в Манчестер. На сайте издания уже полным ходом идет опрос: "Сможет ли Зидан проявить себя в Манчестере лучше, чем в Мадриде?" 60 процентов проголосовавших уверены в этом.

Еще в 1999 году знаменитый наставник манкунианцев сэр Алекс Фергюсон , безуспешно пытавшийся заполучить француза в "МЮ", сказал о Зидане так:" Дайте мне десять кусков дерева и Зинедина Зидана и я выиграю Лигу чемпионов." Фергюсона уже давно нет на тренерском мостике "Красных дьяволов", но спустя почти 20 лет в его команде все же может появится Зидан.

Как сообщал OBOZREVATEL, видео, в котором знаменитый футболист и тренер Зинедин Зидан на бильярдном столе исполнил "марсельскую рулетку", собрало 150000 просмотров.