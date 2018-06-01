Зидан покинул "Реал" после финала Лиги чемпионов в Киеве: спортивные итоги 31 мая

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подал в отставку со своего поста после победы в финале Лиги чемпионов в Киеве, а украинский боксер Василий Ломаченко показал первые фото после операции в Америке. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 31 мая.
Кроме того, сборная Украины по футболу сыграла в нулевую ничью с участником чемпионата мира 2018 года командой Марокко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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