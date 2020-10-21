Зидан отреагировал на поражение от "Шахтера", рассказав о настроении в "Реале" после игры

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал поражение от "Шахтера" (2:3) в 1-м туре Лиги чемпионов "плохим моментом".

По словам француза, они смогли побороться только во втором тайме.

"Сейчас игроки "Реала" раздражены. Они чемпионы, так что это естественно. Это моя работа как тренера найти решение проблемы, потому что таких матчей не должно случаться", – цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Отметим, что "Шахтер" стал первой украинской командой, которая смогла победить "сливочных" за 21 год. Последним клубом, которому удавалось взять три очка в противостоянии с "Реалом", стало "Динамо" Киев.

Перед игрой букмекеры единогласно называли фаворитом испанскую команду. На победу подопечных Зидана можно было поставить с коэффициентом 1,30, в то время, как успех чемпиона Украины оценивался показателем 9,00.