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Зидан назвал главную причину ухода из "Реала"

3.6тЧитать новость на украинском

Бывший главный тренер мадридского"Реала" Зинедин Зидан признался, что после успехов с королевским клубом потерял мотивацию к новым достижениям.

"Победа в чемпионате Испании в позапрошлом сезоне была моим лучшим моментом в "Реале". После трех сезонов сложно продолжать работать и сохранять мотивацию. В таком положении я и нашел себя", — заявил тренер в интервью Football Espana.

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Зидан рассказал, что могло повлиять на его решение. "Остался бы я, если бы мы проиграли в финале Лиги чемпионов? Не знаю. Возможно, это повлияло бы. Ни один из игроков команды не имеет отношения к этому решению. Они отнеслись к этому с уважением, как и ко всем тренерским решениям во время моей работы", — добавил он.

Напомним, что 31 мая Зидан на специальной пресс-конференции объявил о том, что покидает мадридский "Реал".

В свою очередь президент победителя Лиги чемпионов Флорентино Перес признался, что такой шаг со стороны тренерастал для него полной неожиданностью.

Персона
Зинедин Зидан
Объект
Реал Мадрид
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