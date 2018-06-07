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Зидан исполнил "марсельскую рулетку" и собрал 150000 просмотров

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Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан решил порадовать поклонников своим фирменным финтом. Во время товарищеского матча Зизу исполнил "марсельскую рулетку".

Видео, которое заснял один из болельщиков, менее чем за сутки стало вирусным в Twitter и собрало порядка 150 000 просмотров.

В свое время подобный трюк был лицом сборной Франции, за которую выступал Зинедин.

"Старший брат показал мне этот финт, а я разучивал его на улице. Мне потребовалось около восьми лет, чтобы довести его автоматизма. Именно с улицы "марсельская рулетка" пришла в большой футбол", – рассказал в одном из интервью Зидан.

Напомним, что ранее были названы истинные причины ухода Зидана из "Реала".

Персона
Зинедин Зидан
Место
Франция
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