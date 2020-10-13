Журналист высказался о договорных матчах в УПЛ и пригрозил назвать участников

Известный журналист Игорь Цыганык намекнул на то, что некоторые матчи стартовых туров украинской Премьер-лиги могли иметь договорной характер.

В эфире программы "Цыганык LIVE" на YouTube-канале Football Hub он обратился к президентам, футболистам и тренерам наших команд, призвав их исправить эту ситуацию. В противном случае журналист пригрозил назвать людей, замешанных в этих делах.

"Я хочу обратиться к президентам футбольных клубов, футболистам и главным тренерам. Если ситуация не исправится, то мне придется напрямую называть команды, участников. Есть подозрения, что некоторые матчи на старте УПЛ имели не совсем спортивный характер. Кто-то где-то через Закарпатье растаможивал комбайны и решил отдать деньги на футбольном поле. Если вы считаете, что это останется неизвестным, то оно все равно вылезет на поверхность. Я думаю, что те, кто понял, о чем я, должны сделать выводы", – заявил Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) жестко наказала ФК "Сумы" и известного тренера Александра Севидова из-за договорных матчей.