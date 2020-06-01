Журналист указал на слабость в игре "Динамо" в матче с "Шахтером"

Известный спортивный журналист Артем Франков назвал победу "Шахтера" над "Динамо" в 24-м туре УПЛ самой уверенный за последние несколько лет.

Главный редактор журнала "Футбол", в частности, отметил слабую физическую готовность столичной команды.

Шахтер – Динамо ФК "Шахтер"

"Если принять во внимание то, что произошло потом, у меня создалось впечатление, что "Динамо" играло с полной выкладкой. Более того, рванув "на десять тыщ, как на пятьсот", выдохлось и оказалось не готово ко второму тайму. В то время, как "Шахтер", поддерживая достаточно ровный темп, забил три футзальных мяча и одержал победу. Рискну предположить, что за несколько лет это – самая уверенная победа "горняков" над "киевлянами". "Динамо" оказалось не готово "отбегать", а "Шахтер" взял и выиграл", – написал Франков в редакторской колонке издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко сдержанно отреагировал на поражение своей команды от "Шахтера".