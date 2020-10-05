Журналист сообщил о серьезности травм лидеров "Динамо"

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский опроверг информацию о том, что лидеры "Динамо" Виталий Буяльский и Владислав Супряга получили микроповреждения.

Журналист заявил, что у Виталия случился рецидив травмы, которая уже беспокоила его семь лет назад. Что касается молодого нападающего, то у него есть подозрения на проблемы с задней поверхностью бедра.

"Уже, наверное, все знают, что у них травмы. И не просто микроповреждения, как это было сказано во время трансляции. У Буяльского подозрения на проблемы с паховыми кольцами, причем это рецидив, потому что такая проблема уже была семь лет назад. Как я понимаю, в последнее время Виталий играл на уколах и просто задолбался, потому что это больно. Что касается Супряги, то предварительный диагноз – задняя поверхность бедра, но МРТ это не показало. В любом случае рисковать Супрягой сейчас тоже никто не станет", – рассказал Спиваковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий и Владислав стали далеко не единственными футболистами, которые не смогут помочь сборной Украины в матчах против Франции, Германии и Испании.