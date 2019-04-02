Журналист рассказал про "очень серьезный конфликт" Хацкевича в "Динамо"

Ведущий "ПроФутбола" Игорь Цыганык рассказал, что между нападающим Дерлисом Гонсалесом и главным тренером "Динамо" Александром Хацкевичем были серьезные разногласия.

"Нельзя сказать, что "Динамо" не очень горело желанием подписывать этого футболиста, но был очень серьезный конфликт между Дерлисом Гонсалесом и клубом. Между тренером и парагвайцем. В определенный момент Хацкевич просто не видел Гонсалеса в стартовом составе "Динамо". Не видел и все. И было видно, что Гонсалес не может найти себя тут. Но у него был контракт, который нужно было отрабатывать. И он был готов сделать это, играя, к примеру, за дубль, а потом уйти бесплатно. Но "Динамо" нужно было вернуть деньги за него – это около 11 млн евро, заплаченные "Базелю", - заявил журналист в эфире "Цыганык LIVE"

Цыганык уверен, что ситуация сейчас достаточно стабильная для "Динамо" в плане денег. Киевляне не только ничего не потеряли, но и, возможно, получат шанс вернуть себе деньги, заплаченные за Гонсалеса.

"И сейчас история под названием "переезд Буэно в "Сан-Паулу" зависит только от того, договорятся ли "Сантос" с "Динамо" по Гонсалесу. Если же "Сантос" даст добро, то этот трансфер произойдет, а уже потом клубы будут решать, что делать дальше. Возможно, летом бразильцы захотят выкупить Гонсалеса или другой клуб сделает предложение по парагвайцу", - подытожил Цыганык.

Напомним, что Гонсалес, который летом 2018 года на правах аренды перешел в бразильский "Сантос", может покинуть украинский клуб. "Бело-синие" планируют выручить за парагвайского полузащитника 10 млн евро.

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