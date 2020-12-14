Журналист рассказал, кого хочет купить "Динамо"

Киевское "Динамо" в зимние трансферное окно рассматривает вариант приглашения только иностранных футболистов.

Об этом в эфире авторской программы "Цыганык Live" сообщил украинский журналист Игорь Цыганык. По его словам, главный тренер команды Мирча Луческу намерен усилить позиции опорного полузащитника, центрального защитника и, возможно, форварда.

"Фамилий украинских там нет. Это иностранные футболисты. Луческу настаивает на том, что, если брать легионера, то он должен быть сильнее на две головы тех футболистов, которые есть в "Динамо". А такие футболисты дорого стоят. Прежде всего нужно усилить середину поля. Нужен опорный хав, нужен опытный центральный защитник, и рассматривается кандидатура нападающего, который сразу начнет забивать", – сказал Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" узнало соперника по 1/16 финала Лиги Европы.