Журналист рассказал, что происходит на первых тренировках Луческу в "Динамо"

Журналист Олег Барков рассказал, что в первые дни работы Мирчи Луческу в "Динамо" большая часть времени уделяется теоретическим занятиям.

"В расписании динамовцев сейчас практически каждый день теоретические занятия. На них Мистер делает акцент на постановке собственной игры, рассказывает о своих принципах и обьясняет, какой футбол хочет видеть от своей новой команды. Первое, на чем акцентирует внимание Луческу – выход из обороны. А еще Мистер показывал игрокам моменты успешного прессинга самих динамовцев в матче прошлого сезона против "Шахтера". Новое "Динамо" будет прессингующей командой", – написал Барков у себя в Telegram.

По его словам, вторым важным компонентом игры киевлян под руководством Луческу станет контроль мяча.

"Тренировочный процесс "Динамо" сейчас построен на контроле мяча, много упражнений с мячом нацелены на совершенствование этого компонента игры. Контроль мяча и прессинг – вот два главных блока, на которых будет строиться игра "Динамо" Мирчи Луческу", – отметил журналист.

Барков также рассказал, что все футболисты команды, с которыми ему удалось пообщаться, отмечают высокий уровень тренировок.

"Все футболисты "Динамо", с которыми удалось поговорить после назначения Луческу, отмечают уровень тренировок: "Они стали более интенсивными и интересными. Мы точно будем играть по-другому"", – цитирует слова игроков журналист.

Стало известно, как проходят первые тренировки Луческу в "Динамо" Telegram-канал Олега Баркова

Стало известно, как проходят первые тренировки Луческу в "Динамо" Telegram-канал Олега Баркова

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