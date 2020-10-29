Журналист раскрыл подробности карантина в "Динамо"

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский заявил, что после возвращения в Киев с матча второго тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша" футболисты "Динамо" сразу поедут на тренировочную базу.

Во время эфира на одноименном YouTube-канале журналист сообщил, что игроки проведут в Конча-Заспе все время перед матчами с "Днепром-1" (УПЛ, суббота, 31 октября), "Барселоной" (ЛЧ, среда, 4 ноября) и "Шахтером" (УПЛ, воскресенье, 8 ноября). Только после этого футболисты смогут увидеться со своими семьями.

Спиваковский также отметил, что такое решение было принято еще до выездного поединка против "Ференцвароша", который закончился вничью 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о коронавирусе в составе "Динамо". Положительный тест на наличие заболевания сдали ключевые исполнители Георгий Бущан и Виталий Миколенко.