Журналист раскрыл первоочередную задачу "Динамо"

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что в первую очередь киевское "Динамо" планирует усилить позицию в центре поля.

Как уточнил журналист, решаться этот вопрос будет, можно сказать, в ближайшие часы.

"По моей информации, вопрос номер ноль сейчас для "Динамо" – это приобретение второго опорного полузащитника в ротацию и конкуренции Сидорчуку, который сейчас очень неплох", – заявил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ответный матч раунда плей-офф ЛЧ "Динамо" – "Гент" прошел на столичном НСК "Олимпийский" 29 сентября и завершился со счетом 3:0.

После поединка Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды, отметив что доволен счетом на табло, но не доволен качеством футбола, который показали его подопечные.