Журналист раскритиковал украинских болельщиков за "нафталиновый пережиток из прошлого"

Украинским футбольным болельщикам следует раз и навсегда избавиться дудок и начать поддерживать команды по-европейски.

С таким призывом в эфире программы "Великий футбол" выступил ее ведущий Александр Денисов, комментируя матч национальной сборной в Лиге наций с Германией, во время которого на "Олимпийском" постоянно звучали дудки.

"Казалось бы такой нафталиновый пережиток из прошлого эти дудки. И вдруг 2020 год вновь удивляет. В субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде их наплыва на "Олимпийском". Друзья, сборная очень нуждается в вашей поддержке в матче с Испанией, в важнейшем матче, поддержите ее эмоциями, голосами, песнями, гимном! А от дудок избавьтесь навсегда", – заявил Денисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла сборной Германии в Лиге наций и опустилась на третье место группы 4-го дивизиона А турнира. Во время матча лидер нашей команды Андрей Ярмоленко обматерил своего партнера Александра Караваева.