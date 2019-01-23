Журналист пожаловался на угрозы из-за расследования коррупции в ФФУ

Автор расследования о коррупционной схеме в украинском футболе, в котором фигурирует руководство ФФУ, швейцарский журналист Арно Беда заявил, что стал объектом угроз, а его имя фигурирует в кампании по дезинформации, развернутой в Украине.

После выхода в швейцарском издании L′Illustré расследований о коррупции в украинском футболе их автору, журналисту Арно Беда, звонили из Украины с угрозами. Об этом он рассказал 20 января в эфире французского телеканала TV5 Monde.

Арно Беда Ростислав Гордон / Gordonua.com

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Беда также сообщил, что столкнулся с кампанией по его дискредитации, которая включала публикацию фейковых новостей и создание вымышленных постов в соцсетях.

"Если вы вобьете в Google мое имя на русском, то увидите массу статей против меня. В них утверждают, что я путешествовал на частном самолете, что я был уволен из журнала L′Illustré, на который я работаю. Даже фейковые публикации в Twitter, Facebook и т.д. И мне также угрожали по телефону из Украины. Номер якобы – я говорю "якобы", потому что еще нужно доказать – принадлежит [президенту Федерации футбола Украины Андрею] Павелко. То есть я оказываюсь словно в центре урагана. Поначалу это забавляет, а потом ты понимаешь, что все приняло достаточно большой размах", – сказал журналист.

По его словам, кампания по дезинформации набрала обороты после его интервью в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина" в сентябре 2018 года.

Фигуранты расследования также подали жалобу на L′Illustré в суд Лозанны, чтобы "заставить журналистов умолкнуть", - заявил Беда.

"Они хотят, чтобы о них больше не говорили. Почему хотят заставить журналиста замолчать? Почему хотят его ограничить? Без сомнения, потому, что то, о чем он пишет, – правда", – добавил автор публикаций.

В 2018 году Беда написал две статьи для L'Illustre, в которых рассказывал о займе в €4 млн, который УЕФА выделил Украины для строительства в Киеве завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей. Однако производители оборудования и материалов для строительства завода осуществляли поставки не напрямую в Украину, а в офшор.

14 июня 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро начали расследование злоупотреблений руководства Федерации футбола при закупках искусственных покрытий для полей, произведенных заводом ФФУ.

По сведениям Беды, в ноябре уголовное дело по факту махинаций со стороны федерации открыла прокуратура немецкого Ингольштадта.

Специалист по пиару Ирина Ковальчук писала, что группа пиарщиков "нафотошопила" несколько твитов о том, что якобы Арно Беда был уволен из L’Illustré после своего интервью на "112 канале" и принес публичные извинения Павелко. Фейковые твиты опубликовали некоторые украинские издания.

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