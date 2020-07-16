Журналист показал, как выглядит арбитр Иванов после избиения в матче Первой лиги

Руководитель телеканалов "Футбол" Александр Денисов опубликовал у себя в Instagram фотографию арбитра Юрия Иванова, который был избит после матча Первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем".

"Это лицо арбитра матча Первой лиги "Агробизнес" – "Минай" Юрия Иванова. Он был избит сразу после игры. Били в основном по корпусу, но влетело и по лицу. Матч завершился победой "Миная" 2:0. В середине первого тайма Иванов не поставил пенальти в ворота "Миная". Эпизод был действительно спорный. Что будет теперь? Кто будет наказан, как наказан? Будем внимательно наблюдать и освещать разбирательство этого не только резонансного, но уже и криминального дела", – подписал снимок Денисов.

Александр Денисов показал, как выглядит арбитр после избиения в матче Первой лиги Instagram Александра Денисова

Напомним, что благодаря выездной победе над "Агробизнесом" "Минай" сместил своих соперников со второй строчки в турнирной таблице Первой лиги, оторвавшись от них на одно очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, который также является вице-президентом УАФ, прокомментировал информацию об избиении судьи Иванова, заявив, что, наоборот, сдерживал разъяренных болельщиков, которые хотели сделать из бригады арбитров "кучу мяса".

Позже стало известно, что сам арбитр обвинил Собуцкого в рукоприкладстве.