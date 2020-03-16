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16 марта • обновлено в 10:21
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Журналист показал, как "Динамо" пострадало от судьи в матче с "Десной"

1.2т
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Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков обвинил в предвзятости главного арбитра матча 23-го тура УПЛ "Динамо" – "Десна" Сергея Бойко.

По мнению журналиста, рефери добавил ко второму тайму игры слишком мало времени, пойдя вразрез с рекомендациями ФИФА и УЕФА.

Динамо – Десна

Динамо – Десна

ФК "Динамо" Киев

"73.35 – остановка игры после гола Старенького; 76.40 – Бойко наконец-то отправляется к монитору посмотреть повтор сам; 78.18 – игра возобновляется ударом от ворот. То есть работа VAR заняла как минимум 4 минуты 43 секунды. Кроме того, было ещё две замены у "Десны", а это по всем канонам плюс минута. И вот судья Бойко после всего этого добавляет к основному времени матча три минуты. Вопрос: где тут профессионализм, где тут непредвзятое отношение и прочие хваленые прелести нашего футбола? Да что это вообще такое, черт подери?! Как можно было не посчитать нормально время?! Время, блин, которое деньги?!" – написал Франков в Telegram.

Он также опубликовал видеофрагмент эпизода, на котором видны действия арбитра. Отметим, что "Динамо" и "Десна" сыграли вничью – 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сенсационное проиграл луганской "Заре" в 23-м туре УПЛ.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Артем Франков
Теги
ФК Десна ФК Динамо Киев
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