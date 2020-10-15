Журналист назвал сумму премиальных в "Динамо" за выход в Лигу чемпионов
Киевское "Динамо" за выход в групповой этап Лиги чемпионов получит 3 млн долларов, сообщил в Twitter журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.
Эта сумма будет разделена среди игроков, тренеров и персонала команды.
"Со стороны руководства клуба выглядит щедро. С точки зрения игроков – осознание, что кропотливая работа летом того стоила", – написал Бурбас.
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер киевлян Мирча Луческу получит бонус в размере 500 тысяч евро за выход команды в группу ЛЧ.
Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал, что за выход киевского клуба в групповой этап Лиги чемпионов он получит премию равную нескольким годовым зарплатам.
Напомним, что накануне в Минздраве приняли официальное решение по болельщикам на матче "Динамо" – "Ювентус".