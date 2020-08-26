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Назван новый клуб Месси

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
2,4 т.
Лионель Месси

Лионель Месси собирается уйти из "Барселоны".

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который принял решение покинуть "Барселону", продолжит карьеру в английском "Манчестер Сити".

Такими данными располагает спортивный журналист портала Lancenet Марсело Бехлер, который обнародовал информацию на своей странице в социальной сети Twitter. Отметим, что именно он первым сообщил о переходе бразильца Неймара из "Барселоны" в ПСЖ.

Желание Месси подписать контракт именно с "горожанами" продиктовано тем, что команду тренирует Хосеп Гвардиола, с которым аргентинец выиграл 14 трофеев для "Барселоны". Сообщается, что Лионель провел переговоры с наставником "Сити".

Напомним, Лионель Месси уведомил "Барселону" о желании расторгнуть контракт, сославшись на личные мотивы.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из претендентов на Месси называют туринский "Ювентус", цвета которого защищает португальский соперник Лионеля Криштиану Роналду.

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