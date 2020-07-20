Журналист назвал кандидатов на пост тренера "Динамо"

Новым тренером киевского "Динамо" могут стать Сергей Ребров, Виктор Скрипник, Юрий Калитвинцев или Юрий Семин.

Такими данным располагает ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык.

"Если Скрипник не станет новым главным тренером "Динамо", им может стать Ребров. Но у него примерно такая же ситуация с действующим контрактом с "Ференцарошем". Насколько мне известно, Ребров хотел бы вернуться в "Динамо" и работать дома. У него будут пожелания по определенным футболистам. А Скрипник может работать с теми, кто есть. Другой кандидат – Юрий Калитвинцев. Он лучшие годы своей карьеры провел в "Динамо". Называлась фамилия Юрия Семина, которого тепло воспринимают фанаты. За последний год отношения Суркиса и Семина потеплели", – приводит слова журналиста "Динамомания".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля киевское "Динамо" объявило об отставке Алексея Михайличенко с поста главного тренера. Накануне "бело-синие" проиграли "Колосу" в 32-м туре УПЛ, едва не лишившись путевки в квалификацию Лиги чемпионов.