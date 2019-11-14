Бразильский голкипер совершил "сейв тысячелетия"

Вратарь "Фигейренсе" Жоао Карлос совершил необычный сейв в матче 35-го тура бразильской серии В против "Понте-Прета".

При счете 3:1 в пользу "Понте-Преты" голкипер упал за лицевую линию, но сумел вытащить мяч из-за сетки.

Как показал повтор, гол следовало засчитать, так как мяч пересек линию до вмешательства бразильского вратаря. Однако протесты футболистов "Понте-Прета" ни к чему не привели. В сети болельщики иронично назвали этот момент "сейвом тысячилетия".

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Понте-Преты". Команда располагается на 11-м месте серии В, "Фигейренсе" — на 16-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, японский вратарь пропустил два гола с центра поля за одну минуту.

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