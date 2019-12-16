"Жму руку!" Зеленский отреагировал на скандал с Зозулей

Президент Украины Владимир Зеленский не остался в стороне от скандала в Испании вокруг Романа Зозули, которого фанаты "Райо Вальекано" обозвали нацистом.
Глава государства поддержал соотечественника, который известен жесткой позицией в вопросе военной агрессии России в отношении Украины. Зеленский назвал Романа настоящим патриотом.
Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 16 декабря 2019 г.
Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим.
Ми з тобою! Тисну руку!
💪💪💪
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/UwuQKVqXu5
"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!" – написал президент страны на своей странице в социальной сети Twitter.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Фанаты "Райо Вальекано" выкрикивали оскорбительные речевки в адрес Зозули, что привело к остановке поединка мадридской команды с "Альбасете".
Испанская Ла Лига оперативно отреагировала на скандал, поддержав решение об остановке игры и осудив ультрас "Райо".
Сам Зозуля выступил с резким ответом в адрес фанатов мадридцев.
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