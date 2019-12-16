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16 декабря • обновлено в 20:05
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"Жму руку!" Зеленский отреагировал на скандал с Зозулей

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Президент Украины Владимир Зеленский не остался в стороне от скандала в Испании вокруг Романа Зозули, которого фанаты "Райо Вальекано" обозвали нацистом.

Глава государства поддержал соотечественника, который известен жесткой позицией в вопросе военной агрессии России в отношении Украины. Зеленский назвал Романа настоящим патриотом.

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"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!" – написал президент страны на своей странице в социальной сети Twitter.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Испании
Персоны
Роман Зозуля Владимир Зеленский
Тег
Альбасете
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
зря заигрывает с нациками...своим не станет..у Авакова надо поучиться, как с нациками надо обращаться...Мысленно пусть пожмет руку Сашку Билому
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Роман-настоящий патриот Украины,а кто ты,Зе?!
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Вот если бы МИД официально отправил ноту что фаны Альбасете воевали на стороне РФ и сепаратистов, как писал Обоз ещё вчера, я бы за ЗЕ ещё раз бы проголосовал, а так это туфта от обоза. Но лайкаю новость в целом.
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