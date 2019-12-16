"Жму руку!" Зеленский отреагировал на скандал с Зозулей

Президент Украины Владимир Зеленский не остался в стороне от скандала в Испании вокруг Романа Зозули, которого фанаты "Райо Вальекано" обозвали нацистом.

Глава государства поддержал соотечественника, который известен жесткой позицией в вопросе военной агрессии России в отношении Украины. Зеленский назвал Романа настоящим патриотом.

Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна!



Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим.



Ми з тобою! Тисну руку!



💪💪💪

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/UwuQKVqXu5 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 16 декабря 2019 г.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!" – написал президент страны на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Фанаты "Райо Вальекано" выкрикивали оскорбительные речевки в адрес Зозули, что привело к остановке поединка мадридской команды с "Альбасете".

Испанская Ла Лига оперативно отреагировала на скандал, поддержав решение об остановке игры и осудив ультрас "Райо".

Сам Зозуля выступил с резким ответом в адрес фанатов мадридцев.

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