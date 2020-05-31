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31 мая • обновлено в 17:53
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"Наступили тяжёлые времена": Месси впервые высказался о коронавирусе

  • Из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании был приостановлен в марте

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Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

Лионель Месси

Лионель Месси

"Большинство из нас не представляет, каким будет мир после случившегося. Помимо того, что ситуация застала нас врасплох, у многих наступили тяжёлые времена, потому что это повлияло в какой-то мере на каждого. Люди теряют родственников, друзей и даже не могут с ними нормально попрощаться. Нет ничего хуже, чем потерять любимых. Мне кажется, это очень несправедливо. Футбол, как и вся жизнь, никогда не будет прежним", – приводит слова Месси AS со ссылкой на El País.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо приняли участие в съемках клипа на песню "Antes Que El Mundo Se Acabe" рэпера Residente.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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