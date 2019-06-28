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Живет в России: легенда "Динамо" сделал признание

1.2тЧитать материал на украинском

Сын знаменитого экс-футболиста киевского "Динамо" Олег Саленко признался, что уже шесть лет не видел своего сына.

Парень живет в Санкт-Петербурге, однако лучший бомбардир ЧМ-94 и рекордсмен мундиалей ждет, когда между Россией и Украиной возобновят прямое авиасообщение.

"Сейчас общаемся по скайпу. В последний раз был у него в 2013 году. Думаю, в течение полугода ситуация успокоится, и будет прямое авиасообщение между Россией и Украиной. Тогда прилечу. Получается, шесть лет не виделись. Но он уже взрослый, работает. А августе ему будет 23, может, соберусь и приеду. К тому же и друзья по "Зениту" зовут побегать и пообщаться", – цитирует Саленко Чемпионат.com.

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Олег Саленко

Олег Саленко

UA-Football

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Персона
Олег Саленко
Тег
ФК Динамо Киев
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