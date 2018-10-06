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''Живет в Полтаве'': Зозуля рассказал, за кого будет болеть в супербое Хабиб – МакГрегор

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Украинский футболист Роман Зозуля, который поддерживает ВСУ, будет болеть за россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против ирландца Конора МакГрегора 7 октября. По словам экс-игрока нашей сборной, у действующего чемпиона UFC в лёгком весе есть корни в Украине.

"Смотрел пресс-конференции, мне не нравится поведение Макгрегора. Мне нравится, как ведёт себя Хабиб. Он спокоен, уверен в себе, это заслуживает уважения, поэтому буду болеть за него. Плюс я знаю, что его дядя живёт в Полтаве, что он вырос и учился в Киеве, здесь же стал чемпионом по самбо, если я не ошибаюсь. Буду болеть за Хабиба, но в первую очередь хочу увидеть хороший бой", — рассказал Зозуля в интервью FootballHub.

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Напомним, что супербой Нурмагомедов – МакГрегор состоится 7 октября в Лас-Вегасе. Бойцы уже прошли официальную церемонию взвешивания и уложились в вес.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время официального взвешивания МакГрегора и Нурмагомедова подрались болельщики.

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Роман ЗозуляХабиб Нурмагомедов
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