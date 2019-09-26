"Жить с любовницей и писать жене": поступок Милевского всполошил соцсети

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который сейчас выступает за "Динамо" (Брест), перед матчем очередного тура чемпионата против БАТЭ спел гимн Беларуси.
Артем Милевский
Соответствующее видео опубликовал сам Милевский на своей странице в Instagram. "Спасибо всем, кто болеет за Брест! Жыве Беларусь!", - написал футболист.
Пользователи в комментариях не преминули напомнить Милевскому, какую страну он представляет. "Тема, ты определись, за кого ты хочешь играть, я имею в виду сборную?", "Петь гимн Беларуси и проситься в сборную Украины - это как жить с любовницей и писать сообщения по ночам жене, что скучаешь", - написали болельщики.
Добавим, что матч между двумя лидерами чемпионата Беларуси закончился со счетом 1:1, причем Милевский отличился голевой передачей - это 10-е очко украинца в сезоне по системе "гол+пас".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем Милевский рассказал, сколько максимально заплатил за секс.
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