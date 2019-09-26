"Жить с любовницей и писать жене": поступок Милевского всполошил соцсети

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который сейчас выступает за "Динамо" (Брест), перед матчем очередного тура чемпионата против БАТЭ спел гимн Беларуси.

Артем Милевский Instagram

Соответствующее видео опубликовал сам Милевский на своей странице в Instagram. "Спасибо всем, кто болеет за Брест! Жыве Беларусь!", - написал футболист.

Пользователи в комментариях не преминули напомнить Милевскому, какую страну он представляет. "Тема, ты определись, за кого ты хочешь играть, я имею в виду сборную?", "Петь гимн Беларуси и проситься в сборную Украины - это как жить с любовницей и писать сообщения по ночам жене, что скучаешь", - написали болельщики.

Добавим, что матч между двумя лидерами чемпионата Беларуси закончился со счетом 1:1, причем Милевский отличился голевой передачей - это 10-е очко украинца в сезоне по системе "гол+пас".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем Милевский рассказал, сколько максимально заплатил за секс.

О спорте и не только – в нашем Instagram!