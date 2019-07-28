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Взрывной Кара и новый Марлос: чем "Динамо" и "Шахтер" готовы удивить в Суперкубке Украины

1.1т Читать материал на украинском

С появлением в чемпионате Украины формата с двумя этапами матчи "Динамо" и "Шахтера" в какой-то момент начали приедаться - их могло быть по 7 за сезон (включая Кубок и Суперкубок Украины.

Под конец сезона выдохшимся командам на коротких отрезках просто нечем было удивить соперника. Но после летнего перерыва полноценный интерес к "класычному" снова восстановился - с конца последней дуэли прошло больше двух месяцев, на трибунах в Одессе ожидается аншлаг, а командам уже есть чем удивить.

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Какие именно новинки могут показать в матче за Суперкубок "Динамо" и "Шахтер" - прогнозирует и определяет OBOZREVATEL.

Караваев сделает совершенно другим правый фланг "Динамо"

Пока самый главный летний новичок киевлян - Александр Караваев, в воскресенье наверняка появится на поле, и даже в стартовом составе. И это наибольшая "головная боль" для "Шахтера" - как сыграет Александр в футболке "Динамо", пока не знает никто.

Александр Караваев

Александр Караваев

facebook.com/fcdynamoua

Конечно, Караваева все уже давно знают по игре в "Заре" на позиции флангового хавбека. Сейчас он наверняка появится с первых минут на этом месте и в "Динамо", так как Виктор Цыганков игру пропустит.

Но если связка Цыганкова и Кендзеры была более традиционной и отталкивалась сугубо от функций Цыганкова, то с Караваевым все может быть совсем иначе. У Александра отличный универсализм в плане игры по всему флангу (даже чистым правым защитником, которого он играет в сборной). Это открывает перед Кендзерой многие возможности и вариации - теперь поляк может более смело и разнообразно выходить вперед, а иногда и полноценно включаться в атаку по месту правого крайка. Уровень Томаша позволяет (и даже вынуждает это делать).

С приобретением Караваева "Динамо" получило отличную возможность сделать спаянную связку Караваев-Кендзера, без четкого деления функций отвечающую за всю бровку. Что-то подобное сейчас есть у "Шахтера" с левым крайком Исмаили. Но в случае Караваева и Кендзеры связка будет идеально сбалансирована и без крена в какую сторону.

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Если эти двое отлично сыграются, они образуют отменную разностороннюю ударную силу. Украинец и поляк смогут вместе атаковать и защищаться с полной взаимозаменяемостью, создав действительно монолитную фланговую связку. Возможно, это создаст новый тренд, когда Цыганков окажется не актуален на фланге и перейдет в центр…

Что на этот раз с форвардом?

Уже "вечная мантра" "Динамо" - поиск форварда - настигла и нынешний Суперкубок. С нынешними нападающими же все по-прежнему - травмы и ничего нового в игре.

Назарий Русин

Назарий Русин

facebook.com/fcdynamoua

До недавнего времени была надежда, что впереди впервые вместе зажгут Микаэль Дуэлунд и Фран Соль. Датский оттянутый форвард и испанский таран могут составить очень классную пару впереди. Но датчанин снова травмировался, а Соль пока не готов выйти на поле после долгого восстановления.

Кто точно готов, так это Беседин, но вторая половина прошлого сезона показала, что для Хацкевича это не панацея. Поэтому сейчас с "Шахтером" могут быть самые разные неожиданности. И Гармаш на позиции форварда (с Шапаренко под) для постоянного давления на опорную зону дончан (да и как же не пустить Дениса на его любимую команду), и Русин впереди.

Русина, к слову, хоть и сватают в "Карпаты" или "Зарю", Хацкевич пока никуда не отправляет его и говорит о перспективах Назария с полным серьезом. Если "Динамо" не найдет нового форварда до конца лета, Русин вполне вероятно будет стабильным игроком ротации. Так почему бы не дать парню проявить себя в Суперкубке?

Осмелится ли Хацкевич на пробу новой схемы?

В прошлом сезоне "Динамо" нуждалось в обновлениях игровой модели, и на сборах Александр Хацкевич взялся за апгрейд - команда серьезно пробовала схему 4-1-4-1 с одним опорником и монолитной атакующей линией полузащиты.

Мохамед Кадири и Александр Хацкевич

Мохамед Кадири и Александр Хацкевич

facebook.com/fcdynamoua

При этом единственного опорника часто играл новичок Кадири, который, по словам Хацкевича, сам признавался в неуверенности игры в такой роли. Тем не менее, тренер заявляет, что Кадири уже готов к официальным матчам, и не исключает его выхода в Суперкубке.

У "Динамо" есть все, чтобы попробовать 4-1-4-1 сейчас в Одессе, хотя в спаррингах на сборах особых успехов в результатах такая модель не принесла. Тем не менее, если придется рисковать и действительно перестраиваться на ведение агрессивной игры первым номером, наработки игры с одним опорником вполне могут быть задействованы уже сегодня.

Что явит нам Луиш Каштру?

Первая официальная игра при новом тренере - это всегда ожидания чего-то нового и свежего. И наверняка Дуиш Каштру будет пробовать свои наработки уже сейчас - Суперкубок в первый сезон для него не столь важен.

Луиш Каштру

Луиш Каштру

shakhtar.com

Если вспомнить начало работы Пауло Фонсеки и его первый Суперкубок Украины в 2016-м, то это были немалые перемены - смена концепции игры защитников при атаке и два центрфорварда (в схеме 4-4-2). По матчам "Шахтера" на сборе видно, что Каштру тоже не боится экспериментировать и пробовать развитие своих идей. Да, Суперкубок - это тоже трофей, который не хочется заведомо проигрывать (тем более, заклятому сопернику), но в целом "Шахтер" может и пожертвовать им ради перестройки под перспективные идеи нового тренера.

Жизнь без Мораеса?

В прошлом сезоне Жуниор Мораес сразу стал главным форвардом "Шахтера", а затем - и лучшим бомбардиром команды. И представить "горняков" без Мораеса уже было сложно.

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес

shakhtar.com

Но в последние дни появились обстоятельства, которые закрывают Мораесу путь в основу "Шахтера". По информации итальянских СМИ, на бразильца серьезно положила глаз "Рома", куда как раз и ушел Паулу Фонсека. Учитывая фактор Фонсеки и потребность римлян в нападающем "здесь и сейчас", переход не такой уж неосуществимый.

Если "Рома" действительно торгует Мораеса и все идет к трансферу, в Суперкубке он может и вовсе не появиться. Каштру не захочет ставить в основу человека, который уже одной ногой не в команде, предпочитая наигрывать другого форварда.

Марлос попрощается с флангом?

Уже в прошлом сезоне появлялись намеки, что Марлосу пора прощаться с амплуа флангового полузащитника - функциональное состояние все больше не позволяло бразильцу демонстрировать скорость и нужную динамику, а травмы и вовсе выбивали из колеи. А когда Марлос впервые был вызван в сборную, то выпускался не на фланг, а в центр.

Марлос (справа)

Марлос (справа)

shakhtar.com

Перевести Марлоса в центр - это одно из первых решений Каштру на сборах. Новый тренер "Шахтера", по всей видимости, сразу отказался от услуг бразильца на фланге - это уже не соответствует нынешнему уровню дончан. Но в то же время Марлос очень даже пригодится в центре.

Отличный контроль мяча с пасом и виденьем поля спокойно позволяют Марлосу переместиться в центр в пару к одному из двух атакующих центральных хавбеков. На сборах в спаррингах бразилец очень мало опускался в опорную зону, да и сам никогда не славился отбором. Но с другой стороны украинский бразилец может компенсировать нехватку кадров в центре, когда нестабилен Виктор Коваленко или проблемы у Алана Патрика. На Дентиньо и Веллингтона Нема "Шахтеру" уже особо рассчитывать не приходится.

31-летнему Марлосу до начала этого сезона тоже не светили хорошие перспективы в "Шахтере", но такая перестановка от Каштру может хорошенько встряхнуть бразильца и максимально задействовать его лучшие на сегодняшний день качества. И с Марлосом в центре мы можем увидеть гораздо иной "Шахтер".

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Суперкубок Украины Премьер-лига Украины Динамо - Шахтер
Персоны
Александр Хацкевич Паулу Фонсека Александр Караваев Виктор Цыганков Томаш Кендзера Артем Беседин Фран Соль Миккель Дуэлунд Луиш Каштру Жуниор Мораес Марлос Виктор Коваленко Веллингтон Нем Дентиньо
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер ФК Рома ФК Заря
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