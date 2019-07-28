Взрывной Кара и новый Марлос: чем "Динамо" и "Шахтер" готовы удивить в Суперкубке Украины

С появлением в чемпионате Украины формата с двумя этапами матчи "Динамо" и "Шахтера" в какой-то момент начали приедаться - их могло быть по 7 за сезон (включая Кубок и Суперкубок Украины.

Под конец сезона выдохшимся командам на коротких отрезках просто нечем было удивить соперника. Но после летнего перерыва полноценный интерес к "класычному" снова восстановился - с конца последней дуэли прошло больше двух месяцев, на трибунах в Одессе ожидается аншлаг, а командам уже есть чем удивить.

Какие именно новинки могут показать в матче за Суперкубок "Динамо" и "Шахтер" - прогнозирует и определяет OBOZREVATEL.

Караваев сделает совершенно другим правый фланг "Динамо"

Пока самый главный летний новичок киевлян - Александр Караваев, в воскресенье наверняка появится на поле, и даже в стартовом составе. И это наибольшая "головная боль" для "Шахтера" - как сыграет Александр в футболке "Динамо", пока не знает никто.

Александр Караваев facebook.com/fcdynamoua

Конечно, Караваева все уже давно знают по игре в "Заре" на позиции флангового хавбека. Сейчас он наверняка появится с первых минут на этом месте и в "Динамо", так как Виктор Цыганков игру пропустит.

Но если связка Цыганкова и Кендзеры была более традиционной и отталкивалась сугубо от функций Цыганкова, то с Караваевым все может быть совсем иначе. У Александра отличный универсализм в плане игры по всему флангу (даже чистым правым защитником, которого он играет в сборной). Это открывает перед Кендзерой многие возможности и вариации - теперь поляк может более смело и разнообразно выходить вперед, а иногда и полноценно включаться в атаку по месту правого крайка. Уровень Томаша позволяет (и даже вынуждает это делать).

С приобретением Караваева "Динамо" получило отличную возможность сделать спаянную связку Караваев-Кендзера, без четкого деления функций отвечающую за всю бровку. Что-то подобное сейчас есть у "Шахтера" с левым крайком Исмаили. Но в случае Караваева и Кендзеры связка будет идеально сбалансирована и без крена в какую сторону.

Если эти двое отлично сыграются, они образуют отменную разностороннюю ударную силу. Украинец и поляк смогут вместе атаковать и защищаться с полной взаимозаменяемостью, создав действительно монолитную фланговую связку. Возможно, это создаст новый тренд, когда Цыганков окажется не актуален на фланге и перейдет в центр…

Что на этот раз с форвардом?

Уже "вечная мантра" "Динамо" - поиск форварда - настигла и нынешний Суперкубок. С нынешними нападающими же все по-прежнему - травмы и ничего нового в игре.

Назарий Русин facebook.com/fcdynamoua

До недавнего времени была надежда, что впереди впервые вместе зажгут Микаэль Дуэлунд и Фран Соль. Датский оттянутый форвард и испанский таран могут составить очень классную пару впереди. Но датчанин снова травмировался, а Соль пока не готов выйти на поле после долгого восстановления.

Кто точно готов, так это Беседин, но вторая половина прошлого сезона показала, что для Хацкевича это не панацея. Поэтому сейчас с "Шахтером" могут быть самые разные неожиданности. И Гармаш на позиции форварда (с Шапаренко под) для постоянного давления на опорную зону дончан (да и как же не пустить Дениса на его любимую команду), и Русин впереди.

Русина, к слову, хоть и сватают в "Карпаты" или "Зарю", Хацкевич пока никуда не отправляет его и говорит о перспективах Назария с полным серьезом. Если "Динамо" не найдет нового форварда до конца лета, Русин вполне вероятно будет стабильным игроком ротации. Так почему бы не дать парню проявить себя в Суперкубке?

Осмелится ли Хацкевич на пробу новой схемы?

В прошлом сезоне "Динамо" нуждалось в обновлениях игровой модели, и на сборах Александр Хацкевич взялся за апгрейд - команда серьезно пробовала схему 4-1-4-1 с одним опорником и монолитной атакующей линией полузащиты.

Мохамед Кадири и Александр Хацкевич facebook.com/fcdynamoua

При этом единственного опорника часто играл новичок Кадири, который, по словам Хацкевича, сам признавался в неуверенности игры в такой роли. Тем не менее, тренер заявляет, что Кадири уже готов к официальным матчам, и не исключает его выхода в Суперкубке.

У "Динамо" есть все, чтобы попробовать 4-1-4-1 сейчас в Одессе, хотя в спаррингах на сборах особых успехов в результатах такая модель не принесла. Тем не менее, если придется рисковать и действительно перестраиваться на ведение агрессивной игры первым номером, наработки игры с одним опорником вполне могут быть задействованы уже сегодня.

Что явит нам Луиш Каштру?

Первая официальная игра при новом тренере - это всегда ожидания чего-то нового и свежего. И наверняка Дуиш Каштру будет пробовать свои наработки уже сейчас - Суперкубок в первый сезон для него не столь важен.

Луиш Каштру shakhtar.com

Если вспомнить начало работы Пауло Фонсеки и его первый Суперкубок Украины в 2016-м, то это были немалые перемены - смена концепции игры защитников при атаке и два центрфорварда (в схеме 4-4-2). По матчам "Шахтера" на сборе видно, что Каштру тоже не боится экспериментировать и пробовать развитие своих идей. Да, Суперкубок - это тоже трофей, который не хочется заведомо проигрывать (тем более, заклятому сопернику), но в целом "Шахтер" может и пожертвовать им ради перестройки под перспективные идеи нового тренера.

Жизнь без Мораеса?

В прошлом сезоне Жуниор Мораес сразу стал главным форвардом "Шахтера", а затем - и лучшим бомбардиром команды. И представить "горняков" без Мораеса уже было сложно.

Жуниор Мораес shakhtar.com

Но в последние дни появились обстоятельства, которые закрывают Мораесу путь в основу "Шахтера". По информации итальянских СМИ, на бразильца серьезно положила глаз "Рома", куда как раз и ушел Паулу Фонсека. Учитывая фактор Фонсеки и потребность римлян в нападающем "здесь и сейчас", переход не такой уж неосуществимый.

Если "Рома" действительно торгует Мораеса и все идет к трансферу, в Суперкубке он может и вовсе не появиться. Каштру не захочет ставить в основу человека, который уже одной ногой не в команде, предпочитая наигрывать другого форварда.

Марлос попрощается с флангом?

Уже в прошлом сезоне появлялись намеки, что Марлосу пора прощаться с амплуа флангового полузащитника - функциональное состояние все больше не позволяло бразильцу демонстрировать скорость и нужную динамику, а травмы и вовсе выбивали из колеи. А когда Марлос впервые был вызван в сборную, то выпускался не на фланг, а в центр.

Марлос (справа) shakhtar.com

Перевести Марлоса в центр - это одно из первых решений Каштру на сборах. Новый тренер "Шахтера", по всей видимости, сразу отказался от услуг бразильца на фланге - это уже не соответствует нынешнему уровню дончан. Но в то же время Марлос очень даже пригодится в центре.

Отличный контроль мяча с пасом и виденьем поля спокойно позволяют Марлосу переместиться в центр в пару к одному из двух атакующих центральных хавбеков. На сборах в спаррингах бразилец очень мало опускался в опорную зону, да и сам никогда не славился отбором. Но с другой стороны украинский бразилец может компенсировать нехватку кадров в центре, когда нестабилен Виктор Коваленко или проблемы у Алана Патрика. На Дентиньо и Веллингтона Нема "Шахтеру" уже особо рассчитывать не приходится.

31-летнему Марлосу до начала этого сезона тоже не светили хорошие перспективы в "Шахтере", но такая перестановка от Каштру может хорошенько встряхнуть бразильца и максимально задействовать его лучшие на сегодняшний день качества. И с Марлосом в центре мы можем увидеть гораздо иной "Шахтер".

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